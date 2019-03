13 marzo 2019 09:39 "Tempesta emotiva" a Genova: uccide la compagna, pena dimezzata perché "illuso" I giudici lo condannano a 16 anni: lʼindignazione della famiglia

Tempesta emotiva, atto secondo: ha ucciso la compagna e gli dimezzano la pena perché la donna "lo illuse". Proprio così. E' successo ancora. Dopo la sentenza di Bologna, è il Tribunale di Genova a rivedere al ribasso la pena per Javier Napoleon Pareja Gamboa, l'operaio ecuadoriano di 52 anni che nell'aprile del 2018 uccise la moglie Jenny Angela Coello Rayes, 46 anni, nel loro appartamento. L'aveva accoltellata al petto dopo aver scoperto che la donna non aveva lasciato l'amante, come gli aveva promesso. Per i giudici, quella sera, l'uomo colpì perché mosso da "un misto di rabbia e disperazione, profonda delusione e risentimento, ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile".

E ancora: "L'uomo non ha agito sotto la spinta della gelosia, ma come reazione al comportamento della donna, del tutto incoerente e contraddittorio, che l'ha illuso e disilluso allo stesso tempo". Ed è per questo che il giudice ha concesso le attenuanti generiche, che combinate con lo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato, hanno portato la condanna a 16 anni, invece dei 30 richiesti dall'accusa. Un epilogo che in qualche modo ricorda la sentenza della Corte d'Appello di Bologna: Michele Castaldo, reo confesso dell'omicidio della ex Olga Mattei, ha goduto di un generoso sconto di pena che ha portato in piazza a protestare donne e associazioni.

Nel caso di Genova, l'uomo aveva scoperto mesi prima il tradimento della moglie. Era andato in Ecuador per la disperazione. Poi, era rientrato in Italia, per le suppliche della donna che gli aveva giurato di aver troncato con l'amante. Ma non era così. "Il contesto in cui il suo gesto si colloca - ha scritto il giudice - vale a connotare l'azione, in un'ipotetica scala di gravità, su un gradino più basso rispetto ad altre".

Il figlio della coppia e gli altri parenti della vittima, parti civili nel processo, non potranno impugnare la sentenza, avendo ricevuto il risarcimento richiesto. Ma l'indignazione è fortissima.