"Striscia la notizia" a Napoli: visite agonistiche senza esami delle urine ed elettrocardiogramma

Visite agonistiche superficiali e senza gli esami necessari. L'inviato di “Striscia la notizia” Moreno Morello racconta cosa è successo in dieci casi provati in cinque diversi studi medici nel napoletano: “Prima di tutto non è mai stata chiesta la carta d'identità” si spiega nel servizio. Ma non finisce qui: in cinque casi su dieci è mancato l'elettrocardiogramma a riposo, in quattro la spirometria, qualcuno non ha misurato la pressione. Viene staccata solo una ricevuta su dieci tentativi e sul test delle urine, considerato indispensabile per riconoscere alcune patologie, la media è ancora peggiore: in nessuno degli studi provati è stato chiesto il campione. “Ma se fanno un controllo risulta che è tutto a posto?” chiede il finto atleta inviato dal programma di Canale 5. "Sì, sì" è la risposta lapidaria della dottoressa.