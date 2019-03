"Striscia la Notizia" a Milano, acqua e sale venduti come cura miracolosa per tutte le malattie

"Striscia la Notizia" torna a occuparsi della coppia che vende acqua e sale come cura miracolosa per qualsiasi tipo di malattie, dal fegato ingrossato, all'epatite, alla narcolessia, fino al cancro. Max Laudadio era già andato nei giorni scorsi a un incontro in cui marito e moglie spiegavano le proprietà miracolose del preparato, che i due vendono a 205 euro (162 dal secondo acquisto in poi).



Ma stavolta l’inviato del tg satirico di Canale 5 si è presentato di persona a parlare con i due truffatori a Milano, che più che giustificarsi hanno difeso la loro posizione: “Lei può interpretare come vuole, io le ho dato dei dati confermati dal CNR e sta a lei crederci o meno”. Max Laudadio ha contattato il CNR di Roma, che ha subito smentito le posizioni dei due, attraverso le parole del professor Volpe: “Non c’è alcuna prova che questo preparato dia qualche beneficio clinico”. Alla fine è intervenuta la Polizia a chiedere le generalità della coppia.