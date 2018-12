"Stasera Italia": pensioni basse, a Roma tre anziani vivono insieme per fronteggiare le spese

Due donne e un uomo che convivono sotto lo stesso tetto per far fronte alle spese quotidiane. Non si tratta della situazione provvisoria di alcuni studenti universitari, ma Maria, Rita e Bruno sono tre pensionati dell'età media di 85 anni. La prima, ad esempio, ha perso la sua casa a 80 anni, la seconda è stata sfrattata ed entrambe hanno trovato rifugio nell'appartamento messo a disposizione dalla comunità di Sant'Egidio di Roma. Come motrato a "Stasera Italia", la coabitazione tra anziani è una scelta sempre più diffusa tra gli anziani che faticano ad arrivare alla fine del mese.