"Sicilia Express", il treno che consente di raggiungere l'isola durante le Feste raddoppia le corse

Il "Sicilia Express", il treno che consente di raggiungere l'isola durante le festività natalizie, aumenta il numero di corse per rispondere alla crescente richiesta dei viaggiatori siciliani residenti al Nord. Due le date previste per il viaggio di andata da Torino, il 20 e il 27 dicembre, e due quelle di ritorno, il 5 e il 10 gennaio 2026. Sui due treni che viaggiano verso la Sicilia ci sarà posto per 1.100 passeggeri che avranno acquistato il biglietto a una tariffa compresa fra i 24,90 e i 29,90 a partire dalle ore 12 di sabato 13 dicembre.