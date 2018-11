"Setta 12 Apostoli", una vittima: "Eravamo centinaia, anche minorenni"

"Non temevano mai che qualcuna di noi potesse sfuggire al loro controllo e parlare, sapevano come riprendere un'eventuale 'spia'. Avevano il controllo su tutto". A parlare ai microfoni di Quarto Grado, in onda su Rete 4, una delle tante vittime del santone Piero Capuana e dei suoi fedeli. "Ho avuto l'ultimo incontro con lui il pomeriggio prima della perquisizione, sono poi stata contattata da alcuni di loro che mi hanno esortata a testimoniare il falso. Come me anche tantissime altre ragazze, l'avvocato di Piero non ha mai saputo la verità."