"Salviamo il legno di Stradivari": un crowdfunding per tutelare la musica

"Gli abeti di risonanza sono tronchi perfetti, cresciuti per 150/250 anni con fibra sottile e dritta, che potevano essere utilizzati per costruire strumenti musicali. E sono materia rara: solo pochissimi di questi hanno le caratteristiche adatte. Ci siamo attivati con l'autorità Forestale, i responsabili della Magnifica comunità di Fiemme, i Custodi forestali dei Comuni, trovando collaborazione e disponibilità. Tuttavia a fronte dei 350/400 metri cubi annui che normalmente lavoriamo, ci troviamo ora a dover tentare di salvare circa 1300 /1500 metri cubi di legno pregiato, che rappresentano circa in quadruplo del nostro fabbisogno annuale", ha spiegato Ognibeni sulla pagina in cui ha lanciato il crowdfunding.



"Salvare questi tronchi è urgente perché se il legno rimane in tronchi a terra, a partire da giugno 2019 con il caldo estivo deperirà e verrà attaccato da muffe e parassiti, rendendolo utilizzabile soltanto per uso "imballo" e materiale cippato. Per la nostra piccola azienda questa sfida diventa gigantesca come impegno di tempo ed energie, ma anche come impegno finanziario, trattandosi di legno pregiato e dal costo quasi doppio rispetto al legname tradizionale. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare questa operazione di crowdfounding "Salviamo il legno di Stradivari" con la quale chiediamo alle persone più sensibili ai temi della musica e della natura di aiutarci in questo intento".



Per informazioni su come e quanto donare clicca qui.