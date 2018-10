"Quarta Repubblica", la mamma di Pamela scrive alla mamma di Desirée: "Ora concentratevi sui carnefici"

"Quanto ancora si vorrà distogliere l’attenzione sui carnefici, andando a cercare il torbido nelle vittime? Magari fa più audience, come si suol dire, ma non dovrebbe funzionare così". E' un'anticipazione della lettera che la mamma di Pamela Mastropietro dedica alla madre di Desirée Mariottini a Quarta Repubblica, il talk condotto da Nicola Porro, in onda questa sera in prima serata su Retequattro.