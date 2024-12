'ndrangheta, torna libera suor Anna Donelli: revocati i domiciliari

Torna libera suor Anna Donelli, 57 anni, arrestata a inizio dicembre nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Brescia sulle attività di un'associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista operativa nel Bresciano. Il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della religiosa, difesa dall'avvocato Robert Ranieli, revocando gli arresti domiciliari ai quali era sottoposta in quanto ritenuta "a disposizione del sodalizio criminale per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere". Suor Anna Donelli, che nell'interrogatorio di garanzia aveva respinto le accuse, ha scontato i domiciliari in un'abitazione della Congregazione delle suore della carità a Cesano Boscone, in provincia di Milano.