'ndrangheta, arrestata una suora: secondo l'accusa era al servizio dei clan

Una religiosa, suor Anna Donelli, figura tra i 25 arrestati in un'inchiesta della Procura di Brescia contro un presunto gruppo criminale legato alla 'ndrangheta. Secondo l'accusa, la suora era "a disposizione del sodalizio per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere". Tra gli arrestati ci sono anche l'ex consigliere comunale di Brescia in quota Fratelli d'Italia Giovanni Acri, e Mauro Galeazzi, ex esponente della Lega nel Comune di Castel Mella, nel Bresciano, arrestato in passato per tangenti e poi scarcerato e assolto: entrambi sono ai domiciliari.