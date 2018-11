ʼNdrangheta, parla il fratello del latitante barricatosi nelle Poste: "Francesco voleva dimostrare la sua innocenza"

"Mio fratello voleva difendersi da una condanna ingiusta. E' stato il gesto di un uomo disperato. Non voleva far male a nessuno e infatti non l'ha fatto. Voleva solo dimostrare di essere innocente visto che in Tribunale i giudici non gli hanno creduto", continua il fratello di Amato. "Aveva la borsa in macchina, sapeva a quello che andava incontro. Quando si è arreso ed è uscito, ho incrociato il suo sguardo e si è messo a piangere. Ora la pagherà, vedrà aumentarsi la condanna, ma noi non siamo una famiglia di mafiosi come hanno detto alcuni. Francesco voleva dimostrare questo".