"Mattino Cinque", bimbo abbandonato a Carmagnola, il padre: "Portatemelo, non è un cane"

“Portatemelo, ho detto ‘toglietelo da lì che si creano casini’. Non è un cane, lo voglio a casa con me”. A “Mattino Cinque” le parole del padre del bimbo di Carmagnola, abbandonato a 8 anni dalla madre lungo la provinciale perché secondo la donna non c'era più spazio per lui in roulotte. Il piccolo era stato trovato dai vigili mentre vagava in strada: “La mamma non mi vuole più” aveva detto il bambino agli agenti.



Oggi si trova in una casa protetta e per lui sono arrivate tantissime richieste di adozione da tutta Italia. La madre, una 38enne bosniaca, vive in un campo rom con il nuovo compagno e ha sostenuto di non avere sufficiente spazio. “La solidarietà che ci è arrivata in questi giorni è grande” spiega Ivana Gaveglio, sindaco di Carmagnola. In tanti hanno fatto richiesta per l’affido. Al momento il bimbo va a scuola e si trova in una comunità, in attesa di conosce il suo futuro.