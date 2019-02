Carmagnola, bimbo di 8 anni trovato in strada dai vigili: "La mamma non mi vuole più"

Vagava da solo, a 8 anni, per le strade di Carmagnola, in provincia di Torino. Lo hanno trovato i vigili mentre, in stato confusionale, cercava di raggiungere alcuni parenti. Alla domanda perchè si trovasse da solo il piccolo ha risposto: "La mamma mi ha abbandonato, non mi vuole più". Le autorità hanno cercato la madre, una 38enne di origine bosniaca, e l'hanno trovata in un campo nomadi di Chieri. Lei conferma la versione del figlio: "Vivo con un nuovo compagno e in roulotte non c'è più posto per il bambino".