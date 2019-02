"Mamma stira, papà lavora", è bufera per un libro delle elementari

"Mamma cucina e stira", "papà lavora e legge". Un esercizio di grammatica contenuto in un libro di seconda elementare ha scatenato la bufera sui social. Nella pagina in questione, postata su Facebook, si chiede ai bambini di scegliere il verbo sbagliato per il soggetto indicato. Per la "mamma" si chiede di scegliere tra "cucina", "stira" e "tramonta", mentre per il papà le opzioni sono "lavora", "legge" e "gracida". Il post ha fatto il giro del web, innescando un'accesa polemica. "Medioevo", "Cose dell'altro mondo", "Surreale" sono solo alcuni dei commenti.