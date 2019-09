"Questa donna mi ha salvato la vita". A parlare a "Live - Non è la d'Urso" è Marco Carta che si riferisce a Fabiana Muscas la donna accusata di furto insieme a lui per aver sottratto alla Rinascente alcune t-shirt. Il cantante risponde, durante il gioco delle cinque sfere, a Vladimir Luxuria che gli ha dato del pi**a per non aver preso le distanze dall'amica che avrebbe rubato in sua presenza all'interno dello store milanese.



"Anni fa ho rischiato la vita e lei era lì a curarmi - spiega Carta che aggiunge - cos'è un bo***a, una, due, tre magliette rispetto alla mia vita?". Il cantante giustifica così la vicinanza alla 52enne e il fatto che il loro rapporto non risulta incrinato dopo le accuse di furto.