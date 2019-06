"I napoletani sono tutti ladri": per la Procura di Aosta non è reato

Avrebbe rifiutato di trasmettere in un bar di Courmayeur la partita di calcio Milan-Napoli, dicendo al cliente che glielo aveva chiesto che "non gli piacevano i napoletani perché sono tutti ladri". Il viceprocuratore onorario di Aosta ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per diffamazione a carico del gestore del locale: il reato non si configura poiché l'offeso era presente. L'uomo non è perseguibile neanche per ingiuria, reato ormai depenalizzato.