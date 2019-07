freenipplesday: è il giorno senza reggiseno in solidarietà con Carola Rackete

Il 27 luglio è il #freenipplesday, la giornata senza reggiseno in solidarietà con Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 criticata per la sua mise. E soprattutto Instagram si popola di foto di donne che sostengono la campagna. E non da meno fanno anche gli uomini. L'iniziativa è nata da un tam tam mediatico. "Rivendichiamo il diritto delle donne a vestirsi come vogliono senza essere demonizzate", è lo slogan del giorno.