Depilazione, le vip che hanno scelto di non farlo

Una scelta che fa molto discutere. Sono molte le

donne

canonici estetici

tra questi anche quello di sottoporsi alla depilazione.

blogger

artiste

influencer

Le Iene"

, anche italiane, che nella vita hanno deciso di non sottostare ad alcunidettati dalla società,A raccontarlo sono proprio loro le, lee leche nel corso di una puntata delle "della scorsa stagionehanno rivelato perché "non bisognerebbe soffrire il dolore delle cerette per sentirsi belle".

"

Le donne adulte hanno i peli e pensare che una 50enne non debba avere i peli come una pre-adolescente

Paola Maugeri

Svezia

è una cosa orribile" a parlare è la conduttrice radiofonicache nella vita ha scelto di non depilarsi. Da anni vive indove "se ne fott**o di come sei" ha spiegato Maugeri che ha aggiunto: "Qui tantissime donne si mettono in costume senza nascondere i peli che si vedono, quindi, in maniera evidente".

"

Mi è successo di rinunciare al sesso perché non ero depilata

Giorgia Soleri

Damiano, frontman dei Maneskin,

Italia 1

le nostre scelte diventano politiche, per questo motivo ho deciso di smettere di depilarmi

" a rivelarlo è, influencer e compagna diche aha spiegato perché ha deciso di non depilarsi più. "I corpi delle donne, ancora oggi, sono corpi su cui vengono combattute delle battaglie, di conseguenza - ha spiegato Soleri -".

Nonostante questa scelta, però, Giorgia non ha smesso di vergognarsi: "Vorrei che non lo fosse, ma è così. "

È importante mostrare, soprattutto alle ragazze più piccole, che ci sono persone come me che hanno una vita quotidiana, normale ma con i peli

. Nel momento in cui distruggi gli standard di bellezza - ha considerato Giorgia - decadono i motivi per cui una donna, una ragazza non si sente accettata".