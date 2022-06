Covid, 16.571 nuovi casi su 79.375 tamponi e altri 59 decessi

Il tasso di positività si attesta al 20,9%, in aumento rispetto al 19,1% registrato domenica. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 59. Aumentano di 10 unità le terapie intensive , mentre sono 187 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid . I guariti odierni sono 35.545.

I numeri della pandemia -

Sono 209 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.585, ovvero 187 in più in 24 ore. Gli attualmente positivi sono 574.649, quindi 18.699 in meno. In totale sono 17.896.065 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.780.