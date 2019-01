"Basta odio contro i medici": raccolte dieci mila firme per il Tribunale della Salute

La petizione vuole essere anche una risposta all’ultimo spot di Obiettivo Risarcimento, lanciato anche sui canali Rai prima di essere bloccato, in cui si esortavano i pazienti, vittime di malasanità, a fare causa contro il personale sanitario.



“Abbiamo pensato ad una soluzione, come quella del Tribunale della Salute, che potesse andare incontro anche ai diritti dei pazienti e che sia tesa ad evitare di continuare ad ingolfare le aule dei Tribunali con liti temerarie che impediscono ai medici di portare avanti con serenità il proprio lavoro”.



Infatti, il 97% delle cause contro gli operatori sanitari finiscono senza esito ma causano lo stesso preoccupazione nei medici che, precisa Tortorella, “devono pensare che la loro reputazione possa essere rovinata da internet che comunica ma non cancella i fatti giudiziari infondati”.