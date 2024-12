"Babbo Natale non esiste", la rivelazione del sacerdote in una scuola elementare fa piangere i bambini

In una scuola elementare dell'Hampshire, in Inghilterra, durante una lezione di religione, un sacerdote anglicano, Paul Chamberlain, ha rivelato agli alunni che Babbo Natale non esiste. In particolare, Chamberlain ha detto a un gruppo di bambini di 10-11 anni che a mangiare i biscotti che la sera del 25 dicembre vengono lasciati nelle case per l'uomo dalla barba bianca e dal vestito rosso non è quest'ultimo, bensì mamma e papà. Nel ricevere queste informazioni, gli alunni sono scoppiati a piangere. Dopo le successive lamentele dei genitori, il sacerdote si è scusato. Lo riporta la Bbc, che cita il Times.