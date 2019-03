"Affittasi stanza. No animali e no gay", il cartello shock di Roma si rivela una bufala

Ha comprensibilmente creato indignazione la notizia di un annuncio di locazione apparso su un cartello affisso in un portone in via dei Marrucini, del quartiere San Lorenzo a Roma che recita "Stanza in condivisione con ragazzo italiano di 28 anni, appartamento 60 mq, euro 200 al mese (tutto compreso), no animali e no gay". Un cartello notato uno studente campano di 24 anni che si trovava in zona proprio perché in cerca di una camera in affitto. A volte, per fortuna, la realtà è migliore delle ricostruzioni giornalistiche. La notizia si è rivelata un fake. La Repubblica ha svolto una verifica in loco e ha appurato che il portone in questione non esiste. Anche la sindaca Virginia Raggi si era espressa in merito scrivendo su Twitter "Roma non accetta discriminazioni".