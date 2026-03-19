Viterbo, bus di linea si scontra contro un treno in piena corsa: 5 feriti

Tragedia sfiorata nel Viterbese dove un autobus di linea si è scontrato contro un treno in prossimità di un passaggio a livello senza barriere. L'incidente, avvenuto in località La Fornacchia, nel Comune di Sutri, si è verificato per cause che sono ancora in corso di accertamento. A bordo del bus c'erano diversi passeggeri e, tra questi, anche alcuni ragazzi che si stavano recando a scuola.