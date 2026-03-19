ALLO STABILIMENTO

Venezia, maxifurto da Prada: rubate scarpe per migliaia di euro

Il commando che ha eseguito il colpo ha bloccato la strada di accesso allo stabilimento con furgoni e auto che hanno costretto i carabinieri a raggiungere la fabbrica a piedi 

19 Mar 2026 - 11:26
© Ansa

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Un bottino composto da centinaia di paia di scarpe griffate, per un valore di altrettante centinaia di migliaia di euro, è il frutto di un maxifurto a danno dello stabilimento Prada di Dolo, nel Veneziano. Ad agire, intorno alle 4.00 del mattino, sarebbe stato un commando composto da sei o sette persone. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe utilizzato alcuni veicoli per sfondare l'ingresso dello stabilimento e, per bloccare l'arrivo di qualsiasi mezzo, avrebbe piazzato furgoni e auto lungo la strada, tutti risultati rubati. I carabinieri si sono trovati bloccati nell'ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno dovuto proseguire a piedi. Indagano i militari dell'Arma che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. 

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