Venezia, maxifurto da Prada: rubate scarpe per migliaia di euro

Un bottino composto da centinaia di paia di scarpe griffate, per un valore di altrettante centinaia di migliaia di euro, è il frutto di un maxifurto a danno dello stabilimento Prada di Dolo, nel Veneziano. Ad agire, intorno alle 4.00 del mattino, sarebbe stato un commando composto da sei o sette persone. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe utilizzato alcuni veicoli per sfondare l'ingresso dello stabilimento e, per bloccare l'arrivo di qualsiasi mezzo, avrebbe piazzato furgoni e auto lungo la strada, tutti risultati rubati. I carabinieri si sono trovati bloccati nell'ultimo tratto di accesso alla fabbrica e hanno dovuto proseguire a piedi. Indagano i militari dell'Arma che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.