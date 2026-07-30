Una frazione di Genova invoca la "secessione"

I cittadini di Vesima, ultima frazione a ovest del territorio comunale di Genova, si sentono abbandonati dagli amministratori locali. Lamentano incuria e disinteresse. E così, il malcontento si è trasformato in un progetto concreto: staccarsi dal territorio del capoluogo ligure per passare al Comune di Arenzano.
Vesima, storia millenaria
Vesima non è una frazione qualunque. È nota in tutto il mondo perché ospita l'atelier dell'architetto Renzo Piano. La sua storia risale a mille anni fa e i turisti la riempiono ogni estate per la sua spiaggia.