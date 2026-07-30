I CITTADINI DI VESIMA SI SENTONO ABBANDONATI

Una frazione di Genova invoca la "secessione"

Vuole staccarsi dal territorio del capoluogo ligure per passare al Comune di Arenzano

di Francesco Mortola
30 Lug 2026 - 19:46
01:32 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

I cittadini di Vesima, ultima frazione a ovest del territorio comunale di Genova, si sentono abbandonati dagli amministratori locali. Lamentano incuria e disinteresse. E così, il malcontento si è trasformato in un progetto concreto: staccarsi dal territorio del capoluogo ligure per passare al Comune di Arenzano. 

Google Preferred Site

Vesima, storia millenaria

 Vesima non è una frazione qualunque. È nota in tutto il mondo perché ospita l'atelier dell'architetto Renzo Piano. La sua storia risale a mille anni fa e i turisti la riempiono ogni estate per la sua spiaggia.

video tg
genova

Sullo stesso tema