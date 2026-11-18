Trieste, volontaria multata per aver medicato i piedi dei migranti feriti
Laura Fornasir, 71 anni, è"accusata di aver violato le nuove regole, che vietano quasi del tutto l'assistenza agli stranieri"di Alessandro Ongarato
Multata per aver medicato i piedi dei migranti, feriti dopo essere arrivati a Trieste percorrendo i sentieri della rotta balcanica. Laura Fornasir, 71 anni, è accusata di aver violato le nuove regole, che vietano quasi del tutto l'assistenza agli stranieri che si ritrovano in piazza della libertà, davanti alla stazione dei treni. Nel weekend è proibita ogni attività di assistenza, mentre negli altri giorni è possibile solo dalle 18 alle 20.
Obiettivo, evitare ogni turbativa dell'ordine pubblico, per garantire, così è scritto, le consuete attività di socialità, intrattenimento e svago.
Partono dall’Asia e arrivano in Italia dopo un lungo, faticoso viaggio. Giorni e giorni di cammino, per boschi e montagne, calzando vecchie scarpe, i piedi martoriati da vesciche, infezioni. Una volta a Trieste possono contare sull'aiuto dei volontari, che distribuiscono acqua, cibo, coperte, garantendo ai migranti le prime cure mediche. Fornasir è fondatrice e presidente di una di queste associazioni di assistenza. Domenica 8 novembre si era fermata a soccorrere alcuni ragazzi, quando un agente l'ha multata, contestandole di aver fatto accomodare su una sedia da campo persone in cerca di aiuto, e utilizzando bendaggi, garze, cerotti. Non farlo, ha ribattuto la volontaria, sarebbe stata omissione di soccorso.