Partono dall’Asia e arrivano in Italia dopo un lungo, faticoso viaggio. Giorni e giorni di cammino, per boschi e montagne, calzando vecchie scarpe, i piedi martoriati da vesciche, infezioni. Una volta a Trieste possono contare sull'aiuto dei volontari, che distribuiscono acqua, cibo, coperte, garantendo ai migranti le prime cure mediche. Fornasir è fondatrice e presidente di una di queste associazioni di assistenza. Domenica 8 novembre si era fermata a soccorrere alcuni ragazzi, quando un agente l'ha multata, contestandole di aver fatto accomodare su una sedia da campo persone in cerca di aiuto, e utilizzando bendaggi, garze, cerotti. Non farlo, ha ribattuto la volontaria, sarebbe stata omissione di soccorso.