Trento, smantellata una rete di narcos e migranti: sequestrati 82 chili di cocaina

Un'indagine avviata nel 2021 per contrastare lo spaccio di cocaina nella provincia di Trento si è trasformata in una maxi operazione dei carabinieri che ha portato allo smantellamento di tre organizzazioni criminali legate non solo al commercio della droga dal Sud America, ma anche al traffico internazionale di migranti clandestini. L'operazione "Aquila Nera" è scattata all'alba nelle province di Trento, Bolzano, Vicenza, Verona, Rovigo, Roma, Frosinone, Varese e Ragusa. Sono 20 le persone raggiunte da misure cautelari nelle varie città di Italia. Sequestrati 82 chilogrammi di cocaina. Nella maxi operazione finale di smantellamento di questa rete criminale sono stati impiegati 121 carabinieri.