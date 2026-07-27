Oriana Fallaci o Tiziano Terzani, derby per una piazza a Torino: a chi intitolarla?

Una piazza per due. A Torino la toponomastica infuoca il dibattito in città. Lo scontro è tra due delle migliori penne della nostra storia: Oriana Fallaci e Tiziano Terzani. Il derby tra le due grandi firme del giornalismo italiano vede due schieramenti contrapposti: da una parte c’è Forza Italia che vuole intitolare lo slargo, nel quartiere di Barriera di Milano, alla giornalista fiorentina. Non ci sta il movimento Cinque Stelle: “Questo è un quartiere multiculturale, così si provoca soltanto, meglio Tiziano Terzani”, sostengono

