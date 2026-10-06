gli incidenti del 24 maggio

Torino-Juventus, scontri prima del derby: misure cautelari per 22 ultras

Nove poliziotti rimasero feriti. Altri 20 tifosi denunciati, Daspo per tutti i soggetti coinvolti

06 Ott 2026 - 10:42
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Pietre, bottiglie, petardi e scontri a colpi di calci, pugni, cinture e aste di bandiera. La Polizia di Stato ha eseguito misure cautelari nei confronti di 22 ultras di Juventus e Torino per gli incidenti avvenuti prima del derby del 24 maggio allo stadio Olimpico Grande Torino. Nove agenti rimasero feriti nel tentativo di separare le due tifoserie. Altri 20 ultras sono stati denunciati e per tutti i tifosi deferiti all'autorità giudiziaria è stato ordinato il Daspo (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive). 

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