Derby della Mole, scontri tra ultras della Juve e del Torino prima della partita

Scontri tra ultras del Torino e della Juventus a poche ore dall'inizio del Derby della Mole, che chiuderà la stagione calcistica in Italia allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo una notte di tensioni, durante cui i gruppi di tifosi si sono cercati per la città senza però mai entrare in contatto, alcuni gruppi bianconeri avrebbero cercato di raggiungere sostenitori granata nei pressi dello stadio. Le forze di polizia, in assetto antisommossa, sono intervenute con i lacrimogeni per disperdere il tifo organizzato. In tutta risposta, gli ultras avrebbero lanciato bottiglie di vetro, torce e pietre contro gli agenti. I gruppi si sarebbero poi dispersi. Sarebbe stato fermato almeno un sostenitore della Juventus e ci sarebbero anche feriti, non gravi. Il grosso della tifoseria bianconera è stata fatta defluire all'interno dello stadio.