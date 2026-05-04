Torino, l'albergo dove sono i robot a servire i clienti

Discreto, veloce e non sbaglia un colpo. E’ uno dei due robot in funzione in uno storico hotel cinque stelle di Torino, che ha appena compiuto 101 anni, ma è all'avanguardia in tecnologia. Fa le consegne in camera, si muove negli spazi comuni. E’ persino capace di chiamare l’ascensore in piena autonomia. E chiede pure permesso.

