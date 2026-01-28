Strage di Crans-Montana, Roma e Berna tornano al diaogo tra indagini lente e tensioni

Qualcosa, finalmente, si muove sull’asse Roma–Berna. Dopo il via libera alle squadre investigative comuni, a inizio febbraio è previsto il primo faccia a faccia tra i magistrati italiani e quelli svizzeri che indagano sulla tragedia di Crans-Montana. In Svizzera, al momento, sotto inchiesta restano soltanto i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari de Le Constellation.

