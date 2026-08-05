Somma Lombardo, parla la ragazza: "Così è morto Federico, chiedo giustizia perché io ho già l'ergastolo"

"Spero venga fatta giustizia per i genitori di Federico. Io me la sono fatta da sola, perché per me l'ergastolo l'ho già avuto". In lacrime non si dà pace la 39enne che, nella notte tra l'1 e il 2 agosto a Somma Lombardo, in provincia di Varese, ha visto il suo ex fidanzato Mirko Bertellini travolgere e uccidere Federico Venco. Ripercorre ogni momento di quella serata la ragazza, raccontando come il giovane si era fermato lungo la strada per aiutarla, visto che aveva perso il telefono. Lei voleva raggiungere Bertellini vicino al cimitero di Maddalena, in quello che doveva essere l'ultimo appuntamento ma l'ex ha scambiato lo sconosciuto (che si era offerto di indicarle la strada) per il suo nuovo compagno e, con la sua auto, ha speronato la moto del 36enne, morto sul colpo. A quel punto, l'uomo è sceso dalla vettura e si è scagliato contro la 39enne, salvata dall'intervento di alcuni automobilisti di passaggio.