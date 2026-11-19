Un trattore sparito nel nulla il 29 ottobre 2024 nelle campagne di Banzi, nel Potentino, e ricomparso quasi due mesi dopo a Canosa di Puglia, nel nord Barese. È il primo tassello dell'inchiesta "sant'Isidoro" condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Trani, che conta 28 indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere, rapina, ricettazione, riciclaggio, furto aggravato, furto in abitazione, evasione e sostituzione di persona, con l'aggravante, per alcuni di loro, della transnazionalità.
Gli indagati, 14 dei quali sono stati arrestati oggi, hanno una età compresa tra i 24 e i 65 anni, 17 di loro sono italiani e 11 di nazionalità rumena tra i quali c'è anche una donna. Secondo quanto accertato dalle indagini, il gruppo, attivo anche nelle regioni limitrofe alla Puglia, era specializzato nel furto e nella ricettazione di mezzi agricoli e d'opera che prima di essere trasferiti all'estero venivano completamente alterati per impedirne l'identificazione. I mezzi modificati venivano caricati su autoarticolati che dal porto di Brindisi approdavano in Grecia per poi raggiungere la Romania, dove venivano venduti.