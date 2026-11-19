Gli indagati, 14 dei quali sono stati arrestati oggi, hanno una età compresa tra i 24 e i 65 anni, 17 di loro sono italiani e 11 di nazionalità rumena tra i quali c'è anche una donna. Secondo quanto accertato dalle indagini, il gruppo, attivo anche nelle regioni limitrofe alla Puglia, era specializzato nel furto e nella ricettazione di mezzi agricoli e d'opera che prima di essere trasferiti all'estero venivano completamente alterati per impedirne l'identificazione. I mezzi modificati venivano caricati su autoarticolati che dal porto di Brindisi approdavano in Grecia per poi raggiungere la Romania, dove venivano venduti.