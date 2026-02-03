Vigonza, sequestrata fabbrica di sigarette di contrabbando

Le sigarette sottoposte a sequestro, se immesse sul mercato, secondo stime degli investigatori, avrebbero comportato un mancato introito per le casse dello Stato e dell'Unione Europea, in termini di accise e di Iva evasa, pari a 1,3 milioni di euro. Mentre ammonta a 350 mila euro al giorno il profitto illecito che l'impianto era in grado di assicurare, in un anno oltre 120 milioni di euro, per un danno alle finanze pubbliche di circa 80 milioni di euro.

