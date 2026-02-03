Vigonza, sequestrata fabbrica di sigarette di contrabbando
Un giro da oltre 350mila euro al giorno, per un danno alle finanze pubbliche di circa 80 milioni
Ha portato alla denuncia per detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e di contraffazione marchi di tre cittadini moldavi, il blitz dei finanzieri del Comando provinciale di Palermo, con il supporto operativo delle Fiamme gialle di Padova in una fabbrica di sigarette di contrabbando a Vigonza, nel Padovano.
Nell'area da oltre 5mila metri quadrati le Fiamme Gialle hanno trovato e sequestrato 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, 14 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i loghi di rinomate case di produzione, nonché un autocarro utilizzato per il loro trasporto.
Le sigarette sottoposte a sequestro, se immesse sul mercato, secondo stime degli investigatori, avrebbero comportato un mancato introito per le casse dello Stato e dell'Unione Europea, in termini di accise e di Iva evasa, pari a 1,3 milioni di euro. Mentre ammonta a 350 mila euro al giorno il profitto illecito che l'impianto era in grado di assicurare, in un anno oltre 120 milioni di euro, per un danno alle finanze pubbliche di circa 80 milioni di euro.