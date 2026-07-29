Scoperto in Brianza un laboratorio della droga: due arresti

Dopo la segnalazione, i militari hanno quindi avviato un servizio di osservazione e controllo, che ha consentito di individuare i due indagati e di localizzare l'esatto appartamento a loro in uso. L'accesso eseguito dai carabinieri all'interno dell'abitazione ha permesso di scoprire un ambiente approntato a vero e proprio laboratorio per la lavorazione della droga, dov'è da poco era stata ultimata la preparazione di numerosi panetti destinati alla successiva distribuzione.