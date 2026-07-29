A GIUSSANO (MONZA)

Scoperto in Brianza un laboratorio della droga: due arresti

I carabinieri hanno anche sequestrato 23 kg di cocaina, divisi"in venti panetti

29 Lug 2026 - 17:22
01:09 
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I carabinieri di Giussano, provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni che riferivano di movimenti anomali nei pressi di un'abitazione. Sequestrati anche 23 chilogrammi di cocaina.

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L'operazione dei carabinieri

 Dopo la segnalazione, i militari hanno quindi avviato un servizio di osservazione e controllo, che ha consentito di individuare i due indagati e di localizzare l'esatto appartamento a loro in uso. L'accesso eseguito dai carabinieri all'interno dell'abitazione ha permesso di scoprire un ambiente approntato a vero e proprio laboratorio per la lavorazione della droga, dov'è da poco era stata ultimata la preparazione di numerosi panetti destinati alla successiva distribuzione.

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Sono stati trovati e sottoposti a sequestro 20 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 23 kg, ulteriore sostanza da taglio, altro materiale stupefacente tuttora in fase di accertamento qualitativo, nonché presse meccaniche e specifica strumentazione tecnica utilizzata per la composizione e il confezionamento delle dosi. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Monza.

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