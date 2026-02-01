Scontri Torino, Griesi (Fsp) al Tg4: "Ecco gli oggetti usati per aggredire i poliziotti"

Pasquale Griesi, segretario dell'Fsp - sindacato della polizia di Stato - ha portato nello studio del Tg4 una chiave inglese, un martelletto e un sasso simili a quelli utilizzati dai militanti vicini ad Askatasuna durante gli scontri di Torino. "Una chiave inglese riesce a sfondare tranquillamente un cranio. Il martelletto? Provate a dare una botta in testa o sulla schiena a una persona, e vediamo cosa succede. E provate a lanciare contro un uomo delle forze dell'ordine un masso da due chili, che è grande quanto la mia testa. Sfonda un cranio, sfonda qualsiasi cosa prenda", spiega Griesi. "È anni che criminalizzano le forze dell'ordine, e questi sono i risultati? Ora cosa facciamo?", lamenta Griesi.