Guanti colorati per dividersi i compiti: la strategia dei No Tav

Una marea scura ha invaso e devastato sabato 25 luglio il cantiere dell'Alta Velocità a Chiomonte, in Val di Susa. Cappucci neri, passamontagna, occhiali e anche maschere da sub. Difficile identificare i volti del "Blocco nero". Ma c'era un unico e impercettibile tocco di colore: i guanti. E non è un caso. Neri, bianchi, rossi o blu. Servivano agli incappucciati per riconoscersi tra loro.