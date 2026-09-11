Scomparsa di Kata, la madre contro l'archiviazione: "Qualcuno sa la verità e non parla"

Katherine, la madre di Kataleya (nota come Kata), non si arrende di fronte alla possibile archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa della figlia, vista per l'ultima volta il 10 giugno 2023 nell'ex hotel Astor di Firenze. La donna continua a credere che Kata sia viva e che qualcuno tra le persone che frequentavano lo stabile sappia cosa sia accaduto. Ammette anche di aver avuto alcuni litigi all'interno dell'edificio occupato, dove secondo le ricostruzioni esisteva un racket degli affitti. Il suo appello è rivolto alle istituzioni e a chi potrebbe sapere qualcosa: "Non cerco vendetta, voglio solo riabbracciare mia figlia".