Sardegna, restituisce 40 chili di sabbia sottratti dall'Oristanese negli anni '70

Per decenni quella sabbia è stata custodita e utilizzata per abbellire il giardino zen di mamma Valeria, fino a quando la donna ha scoperto che il prelievo della sabbia è vietato per legge e rappresenta un danno per l'ecosistema costiero. "Oggi mia mamma è qui con noi. Prima di venire a mancare", spiega la figlia mentre riporta i chicchi al mare, accompagnata dal direttore dell'Area Marina Massimo Marras, "mi aveva chiesto più volte di tornare in Sardegna per restituire ciò che lei aveva preso".