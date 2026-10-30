Rubata l'auto di servizio al prete anticamorra don Luigi Merola: ipotesi gesto intimidatorio

"Non è bello prendersi una macchina di qualsiasi cittadino perché serve per lavorare. In questo caso ha anche un uso sociale perché serve per questi bambini, perché se curiamo un bambino oggi non puniamo un adulto domani". Così don Luigi Merola, rivolgendo un appello ai responsabili affinché si mettano una mano sulla coscienza: "Questa vettura viene utilizzata per trasportare i ragazzi della fondazione "A voce de' Creature" e accompagnarli nelle attività educative e sociali". L'auto è stata rubata nelle scorse ore nel parco residenziale in cui vive il sacerdote a Marano di Napoli. Si tratta di una Lancia Y utilizzata dalla fondazione per le attività con i giovani del territorio.