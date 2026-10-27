Futuro Nazionale si riunisce in un convento a Napoli, i missionari: "Ci dissociamo, noi accogliamo le persone"

Per non lasciare spiraglio a ulteriori polemiche, i missionari hanno ribadito di dissociarsi "da ogni contenuto, dichiarazione o proposta che verrà espressa nel corso dell'incontro e che non sia conforme al Vangelo e alla dottrina sociale della Chiesa. Fedeli al carisma di San Vincenzo de' Paoli, che dal 1625 ci chiama a servire i poveri e gli ultimi, ribadiamo che la nostra Congregazione non si identifica con alcuna parte politica".