Blitz nella Capitale
Roma, traffico di droga, sequestri e tentati omicidi: 18 arresti
Secondo quanto emerso dalle indagini i capi del sodalizio criminale"sarebbero vicini al clan Senese
06 Mag 2026 - 08:16
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Secondo quanto emerso dalle indagini i capi del sodalizio criminale"sarebbero vicini al clan Senese
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