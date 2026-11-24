Neoassunti... senza divise. Ebbene sì, a Roma i nuovi assunti della polizia non hanno a disposizione le divise di ordinanza e sono costretti a girare con le pettorine. Ma forse questo è il male minore. A ottobre il Campidoglio ha arruolato 150 nuovi vigili e l'organico è ora composto da circa 6mila persone, ma per controllare l'intero territorio ce ne vorrebbero almeno altri 2mila. Inoltre, da due anni ci sono 1.300 uomini e donne che, sebbene abbiano vinto il concorso, non sono stati chiamati. "In questo modo molti di noi sono costretti a fare doppi turni e soprattutto molte zone rimangono spesso scoperte", spiegano. Mancano i fondi non solo per le divise, ma anche per le armi e quasi 500 poliziotti sono sprovvisti di pistola, nonostante molto spesso siano proprio loro a dover intervenire per primi su risse e aggressioni.