Sul luogo sono intervenute le pattuglie della polizia di Stato, la Scientifica e la polizia locale. Nel corso delle operazioni è stato fermato un uomo, romano, trovato in possesso dell'orologio rubato. Gli altri due presunti complici sono scappati. Le forze dell'ordine hanno inoltre recuperato l'arma presumibilmente utilizzata durante il colpo e l'auto con cui i malviventi sarebbero giunti sul posto.