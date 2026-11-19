Nuovo episodio di violenza nella zona est di Roma. Intorno alle 13.30 di giovedì 19 novembre, un gruppo composto da due o tre persone, armate di kalashnikov, ha fatto irruzione in un autosalone di via Anagnina. I rapinatori si sarebbero impossessati di un orologio di grande valore e di una somma di denaro di circa 40mila euro. Durante l'azione sono stati esplosi anche alcuni colpi d'arma da fuoco. Non si segnalano persone ferite.
Fermato un uomo
Sul luogo sono intervenute le pattuglie della polizia di Stato, la Scientifica e la polizia locale. Nel corso delle operazioni è stato fermato un uomo, romano, trovato in possesso dell'orologio rubato. Gli altri due presunti complici sono scappati. Le forze dell'ordine hanno inoltre recuperato l'arma presumibilmente utilizzata durante il colpo e l'auto con cui i malviventi sarebbero giunti sul posto.