Roma, operaio morto al Colosseo: si cerca di capire perché la fune non era agganciata alla parete

Perché la fune non era agganciata alla parete del Colosseo sulla quale Andrea Moretti stava lavorando? La morte del giovane è una sfortunata sventura oppure ci sono state eventuali carenze o responsabilità? È su questo che lavorano i pm della Procura di Roma e i carabinieri, che hanno avviato un'inchiesta in cui si ipotizza l'omicidio colposo in relazione alle norme per la sicurezza sul lavoro.