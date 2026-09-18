Nubifragio a Roma, Ponte Milvio finisce "sott'acqua"

Un violento temporale si è abbattuto su Roma, trasformando in pochi minuti diverse strade in fiumi e provocando pesanti allagamenti soprattutto nella zona nord della Capitale. Tra le aree più colpite c'è Ponte Milvio, dove le pattuglie della polizia locale sono intervenute per garantire la viabilità e monitorare il traffico insieme alla Protezione Civile. Le forti precipitazioni, assieme al forte vento, hanno richiesto circa 100 interventi in diversi quartieri della città.
Problemi alla circolazione anche in via della Villa di Livia, nel sottovia Euclide lungo la Flaminia, sul Lungotevere Oberdan, in viale De Coubertin e sulla circonvallazione Salaria. Nel Lazio resta in vigore l'allerta gialla per temporali.