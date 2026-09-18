Nubifragio a Roma, Ponte Milvio finisce "sott'acqua"

Un violento temporale si è abbattuto su Roma, trasformando in pochi minuti diverse strade in fiumi e provocando pesanti allagamenti soprattutto nella zona nord della Capitale. Tra le aree più colpite c'è Ponte Milvio, dove le pattuglie della polizia locale sono intervenute per garantire la viabilità e monitorare il traffico insieme alla Protezione Civile. Le forti precipitazioni, assieme al forte vento, hanno richiesto circa 100 interventi in diversi quartieri della città.