Roma, ecco le immagini decisive per incastrare la banda della minicar | Video

La polizia di Roma Capitale ha ricostruito tappa per tappa l'intero percorso compiuto dalla minicar la notte tra il 5 e il 6 ottobre, prima e dopo la violenta aggressione ai danni dell'attore Davide Iacopini. Durante questo fine settimana le indagini sono arrivate a una svolta, dopo che gli investigatori hanno individuato su via Maurizio Quadrio la telecamera decisiva che ha permesso di individuare il mezzo. Le immagini sono state acquisite dalla procura di Roma, che le trasmetterà a quella per i minorenni.