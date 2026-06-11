Novate, rapina da film in gioielleria: fumogeni e colpi a salve tra la folla

Scene da film d'azione nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese, dove un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori, vestiti di nero e con il volto nascosto da caschi integrali, sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli e preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli. Nelle immagini riprese con un telefono, la paura dei commessi della gioielleria colpita.

