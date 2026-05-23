Parma: due docenti aggrediti da baby gang, Crosetto: "Conseguenze siano dure"
In un video si vedono diversi ragazzini accerchiare e prendere di mira due professori. In quella zona verde non sono nuove le aggressioni in pieno giorno, probabilmente dallo stesso gruppo
È stato pubblicato online il video dei due professori accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma. Come si vede nelle immagini, il gruppo si avvicina e minaccia uno dei due docenti, lui indietreggia e un ragazzo lo attacca cercando di prenderlo a pugni, il tutto tra le risate e derisioni da parte degli altri membri della baby gang. Un secondo professore, assistendo alla scena, interviene per aiutare il collega, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia. I due adulti cercano di placare gli animi, minacciando l'intervento delle forze dell'ordine.
Crosetto: "Non ci deve essere comprensione"
"Non c'è giustificazione, non ci deve essere comprensione, non si può che essere duri. Non solo nella condanna, che è scontata e doverosa, ma nelle conseguenze per tutti questi ragazzi: chi ha agito, chi ha incitato, chi ha riso, chi ha condiviso. Devono capire la gravità del gesto e pagarne le conseguenze in modo che altri capiscano che lo Stato non può accettare la violenza verso nessuno ma ancor di più verso chi lo serve, come un professore". Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto commenta il caso dei due docenti picchiati in un parco a Parma, fuori dalla scuola.