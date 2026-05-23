Parma: due docenti aggrediti da baby gang, Crosetto: "Conseguenze siano dure"

"Non c'è giustificazione, non ci deve essere comprensione, non si può che essere duri. Non solo nella condanna, che è scontata e doverosa, ma nelle conseguenze per tutti questi ragazzi: chi ha agito, chi ha incitato, chi ha riso, chi ha condiviso. Devono capire la gravità del gesto e pagarne le conseguenze in modo che altri capiscano che lo Stato non può accettare la violenza verso nessuno ma ancor di più verso chi lo serve, come un professore". Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto commenta il caso dei due docenti picchiati in un parco a Parma, fuori dalla scuola.